Advertisement

لبنان

محطات لتوليد الكهرباء تخرج عن الخدمة في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-08-2022 | 06:18
A-
A+
Doc-P-978245-637953889465421562.jpeg
Doc-P-978245-637953889465421562.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقتحمت منذ بعض الوقت، مجموعة من الشبان، معمل بول أرقش، لانتاج الكهرباء في منطقة بسري، للمطالبة بربط بلدة بسابا في اقليم الخروب بالتيار الكهربائي من المعمل.  

وعلى الاثر، تدخلت عناصر من القوى الامتية، وتوجهت وحدات من الجيش الى الموقع لمنع الاخلال بالامن وتخريب المنشآت والمحافظة على الاستقرار.
Advertisement
 
بدورها، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، اليوم السبت، عن توقف كامل مجموعاتها الانتاجيّة في الأولي وجون وعبد العال حتى إشعار آخر، وذلك بسبب دخول بعض المواطنين إلى المنشآت للمطالبة بتوسيع التغذية لتشمل بلدات في الشوف وإقليم الخروب.
 
وأعربت مصلحة الليطاني في بيان عن أسفها إزاء ما حصل، كما استنكرت التعرض لمستخدميها الذين يتابعون عملهم في أصعب الظروف، داعية الجهات السياسيّة المعنية إلى التصرف بمسؤولية وتأمين تمويل تجديد خلايا محطة الاولي التابعة لكهرباء لبنان لتعزيز التغذية لبلدات إضافية بدلاً من التحريض الطائفي والمناطقي وتخريب المنشآت العامة.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:34 | 2022-08-06
07:30 | 2022-08-06
05:30 | 2022-08-06
08:15 | 2022-08-06
07:30 | 2022-08-06
07:53 | 2022-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website