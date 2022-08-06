محطات لتوليد الكهرباء تخرج عن الخدمة في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل

اقتحمت منذ بعض الوقت، مجموعة من الشبان، معمل بول أرقش، لانتاج الكهرباء في منطقة بسري، للمطالبة بربط بلدة بسابا في اقليم الخروب بالتيار الكهربائي من المعمل.
وعلى الاثر، تدخلت عناصر من القوى الامتية، وتوجهت وحدات من الجيش الى الموقع لمنع الاخلال بالامن وتخريب المنشآت والمحافظة على الاستقرار.
بدورها، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، اليوم السبت، عن توقف كامل مجموعاتها الانتاجيّة في الأولي وجون وعبد العال حتى إشعار آخر، وذلك بسبب دخول بعض المواطنين إلى المنشآت للمطالبة بتوسيع التغذية لتشمل بلدات في الشوف وإقليم الخروب.
وأعربت مصلحة الليطاني في بيان عن أسفها إزاء ما حصل، كما استنكرت التعرض لمستخدميها الذين يتابعون عملهم في أصعب الظروف، داعية الجهات السياسيّة المعنية إلى التصرف بمسؤولية وتأمين تمويل تجديد خلايا محطة الاولي التابعة لكهرباء لبنان لتعزيز التغذية لبلدات إضافية بدلاً من التحريض الطائفي والمناطقي وتخريب المنشآت العامة.