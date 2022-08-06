محطات لتوليد الكهرباء تخرج عن الخدمة في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل

اقتحمت منذ بعض الوقت، مجموعة من الشبان، معمل بول أرقش، لانتاج الكهرباء في منطقة بسري، للمطالبة بربط بلدة بسابا في اقليم الخروب بالتيار الكهربائي من المعمل.

وعلى الاثر، تدخلت عناصر من القوى الامتية، وتوجهت وحدات من الجيش الى الموقع لمنع الاخلال بالامن وتخريب المنشآت والمحافظة على الاستقرار.