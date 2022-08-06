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لبنان
الخير: موقع رئاسة الحكومة محصّنٌ وطنياً وإقليمياً
Lebanon 24
06-08-2022
|
07:42
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رفض النائب أحمد الخير في بيان، اليوم السبت، استهداف "التيار الوطني الحر" لموقع رئاسة الحكومة، معتبراً أنّ "كل محاولات تجاوز الدستور لضرب هذا الموقع وضرب شكل النظام في لبنان، لن تُفيد".
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وقال الخير في بيان: "بات واضحاً أنّ العهد يفضِّلُ تعطيل البلد وشلّ المؤسّسات وعرقلة خطة التعافي وممارسة كل ما هو سلبي على مستوى الحياة السياسية اللبنانية مقابل المحافظة على مصالحه الضيقة وأحلامه وأوهامه بالوصول الى سدّة رئاسة الجمهوريّة وتوابعها".
وأضاف: "يحسب أرباب العهد وحاشيته، وبسبب الفراغ السياسي في لبنان وبالتحديد على مستوى الطائفة السنية، أنه قادر على استهداف موقع رئاسة الحكومة اللبنانية على اعتبار انها في هذه الاثناء تشكل الحلقة الأضعف، فيمعن في تعطيل تشكيل الحكومة واستهداف هذا الموقع الوطني، وقلب الحقائق ورفع نبرة الخطاب للتغطية على الفشل الكهربائي والمائي وعلى "جهنم المستمرة".
وأردف: "ما يبدو هو أن مستشاري العهد وعرابيه لم يقرأوا تاريخ لبنان السياسي الحديث ولم يعلموا أن موقع رئاسة الحكومة محصّن وطنياً واقليمياً قبل أن يكونَ محصناً داخلياً، وكل محاولات تجاوز الدستور لضرب هذا الموقع وضرب شكل النظام في لبنان لن تفيد".
وتابع: "نذكر أنّ النظام البرلماني يحدد الجهة التي تعطي رئيس الحكومة الثقة من عدمها، وهي مجلس النواب، ونفسها من تحاسب الحكومة وليس رئيس الجمهورية. مع هذا، فإن كل محاولات قلب النظام الى رئاسي ولو بالممارسة السياسية فشلت".
وختم: "وأخيراً، فإن
اللبنانيين ينتظرون حكومة جديدة ورئيس جمهورية جديد لانقاذ البلد، وليس محاولات من البلاط لتبييض بلاط عهد مشؤوم شارف على نهايته".
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