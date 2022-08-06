Advertisement

لبنان

وزير المهجرين: خطتنا هي بعودة 15000 نازح سوري شهريا الى بلاده

Lebanon 24
06-08-2022 | 10:42
A-
A+
Doc-P-978315-637954032513893518.png
Doc-P-978315-637954032513893518.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين الى أنه "لمس ايجابية وجدية من الطرف السوري بما خص خطة عودة النازحين السوريين التي قد وضعها".
 
وقال في حديث اذاعي: "تم تجزئة الوجود السوري الى ثلاث فئات وهي فئة النازحين وفئة العمال وفئة اللاجئين السياسيين"، مضيفا "ان 80 بالمئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة وقد تم تكليفه من قبل الحكومة اللبنانية للتفاوض مع الجانب السوري".
Advertisement
 
وعن الخطة أوضح أن "المطلب اللبناني هو بعودة 15000 نازح شهريا الى سوريا، وطلبت الدولة اللبنانية من المفوضية العليا للاجئين أن توقف التمويل المادي ل 15000 نازح كل شهر من أجل تحفيزهم على العودة الى مناطقهم الامنة، وموضوع اللاجئين السياسيين قيد المتابعة مع الدولة السورية والمفوضية العليا، فلبنان يرغب بعودة آمنة لهولاء دون أن يتم التعرض لهم".
 
وأشار شرف الدين الى أن "الرئيس ميقاتي غير مكترث لموضوع عودة النازحين وانه حاول التواصل معه منذ فترة عن موضوع النزوح لكن ميقاتي لم يجب على الاتصال"، مضيفا ان "83 بالمئة من النازحين هم خارج المخيمات ويستفيدون من الكهرباء والماء والخبز المدعوم وينافسون اللبناني في لقمة عيشه".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2022-08-06
11:49 | 2022-08-06
11:45 | 2022-08-06
11:28 | 2022-08-06
10:10 | 2022-08-06
10:09 | 2022-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website