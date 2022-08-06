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لبنان

الترقّب كبير.. سعر الدولار قد يهبطُ في هذا التّاريخ!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-08-2022 | 12:40
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كشف أحد الصرّافين في السوق الموازية لـ"لبنان24" أنّ "الساعات الماضية شهدت إقبالاً كثيفاً على شراء الدولار من قبل جهات عديدة أبرزها تجارية، وذلك بسبب عدم القدرة على سحب الدولار من المصارف".
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وأشار إلى أنّ "هناك كميّة كبيرة من الدولارات باتت تُطرح في الأسواق مؤخراً وذلك بسبب تلبية الطلب على البيع"، وأضاف: "الطلب ازداد بشكل كبير من قبل الشركات والمؤسسات المرتبطة بالمحروقات، كما أن هناك صرافين أيضاً كثفوا نشاطهم حالياً من أجل شراء الدولار لصالح مصرف لبنان". 

وعن السيناريو المتوقع لسعر العُملة الخضراء، قال: "الأمور غير معروفة. هناك حديثٌ عن صعود إضافي لكن الهبوط قد يحصلُ في حال عادت المصارف لضخ الدولارات عبر منصّة صيرفة اعتباراً من الأسبوع المقبل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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