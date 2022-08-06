الترقّب كبير.. سعر الدولار قد يهبطُ في هذا التّاريخ!

كشف أحد الصرّافين في السوق الموازية لـ"لبنان24" أنّ "الساعات الماضية شهدت إقبالاً كثيفاً على شراء الدولار من قبل جهات عديدة أبرزها تجارية، وذلك بسبب عدم القدرة على سحب الدولار من المصارف".

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وأشار إلى أنّ "هناك كميّة كبيرة من الدولارات باتت تُطرح في الأسواق مؤخراً وذلك بسبب تلبية الطلب على البيع"، وأضاف: "الطلب ازداد بشكل كبير من قبل الشركات والمؤسسات المرتبطة بالمحروقات، كما أن هناك صرافين أيضاً كثفوا نشاطهم حالياً من أجل شراء الدولار لصالح مصرف لبنان".