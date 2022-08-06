ردّ من وزارة الطاقة بشأن "ضريبة الطاقة الشمسية".. وتعقيب من "لبنان24"

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، مساء اليوم السبت، بياناً نفت فيه نفياً قاطعاً "ما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية عن اقتراح قدمه أحد المستشارين عن امكانية استيفاء رسوم او ضريبة على الواح الطاقة الشمسية التي يتم تركيبها على الأسطح".
وأضاف: "إن وزارة الطاقة والمياه تؤكد انه لايوجد اي اقتراح او توجه من قبلها بهذا الخصوص لا بل هي قامت وتقوم بكل التسهيلات المطلوبة ليتمكن المواطنون من تركيب الواح الطاقة الشمسية للاستفادة من الطاقة النظيفة قدر المستطاع مع مراعاة شروط السلامة العامة وهي تتعاون مع وزارة الداخلية لاجراء المقتضى وتسهيل الامر قدر المستطاع على المواطنين".
وختم: "تتمنى الوزارة على الاعلاميين توخي الدقة في نقل الاخبار واستيقائها من مصادرها الصحيحة تفادياً لأي تشويش قد يحصل".
وكان "لبنان24"
نشر، صباح اليوم، تقريراً كشف فيه أن "أحد المستشارين تقدّم بإقتراح ضرائبي الى وزارة الطاقة والمياه، يرمي، إذا أقر، الى إستيفاء 200 ألف ليرة لبنانية عن كل لوحة طاقة شمسية سنوياً، أي إذا كان المنزل يستعمل 10 لوحات فسيدفع سنوياً مليوني ليرة، وذلك على غرار الضرائب التي يتم تحصيلها من الآبار الإرتوازية كون المياه الجوفية هي ملك الدولة".
تعقيب من "لبنان24"
عطفاً على البيان الصّادر عن وزارة الطاقة، يتفهم "لبنان24" ردّة فعل الوزارة بشأن الخبر الذي كتبه الموقع صباح اليوم السبت وتناقله العديد من المواقع الالكترونية بعد ذلك.
ويهمّ "لبنان24" التأكيد في هذا الإطار أن الخبر دقيق مئة بالمئة، وأن أحد المستشارين المعروفين في الوزارة خلال عهود الوزراء السابقين، كما أشار الخبر، تحدث أنه "أعدّ هذا الاقتراح الذي سيكون من ضمن الاقتراحات التي سيتم اعتمادها".
وقد تبين بعد التدقيق أن وزير الطاقة الدكتور وليد فياض "لم يكن في جو هذا الاقتراح؛ علماً أن "خبر لبنان24" لم يشر الى اسم الوزير فياض على الاطلاق، فاقتضى التوضيح.