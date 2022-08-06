ردّ من وزارة الطاقة بشأن "ضريبة الطاقة الشمسية".. وتعقيب من "لبنان24"

أحد المستشارين تقدّم بإقتراح ضرائبي الى وزارة الطاقة والمياه، يرمي، إذا أقر، الى إستيفاء 200 ألف ليرة لبنانية عن كل لوحة طاقة شمسية سنوياً، أي إذا كان المنزل يستعمل 10 لوحات فسيدفع سنوياً مليوني ليرة، وذلك على غرار الضرائب التي يتم تحصيلها من الآبار الإرتوازية كون المياه الجوفية هي ملك الدولة".

وكاننشر، صباح اليوم، تقريراً كشف فيه أن "