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لبنان

نصرالله: المقاومة في لبنان أثبتت أن الجيش الإسرائيلي يُقهر ويُهزم

Lebanon 24
06-08-2022 | 15:29
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أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله أن "أميركا تسعى لإقناعنا بأن إسرائيل دولة سلام، بينما هي قامت على المجازر والفظائع في فلسطين ولبنان"، مشيراً إلى أن "المقاومة في لبنان وفلسطين أثبتت أن جيش الاحتلال يُقهر ويُهزم ويُذل وتُكسر هيبته"، وقال: "من الضروري أن نعمل على إظهار نقاط قوتنا وكشف نقاط ضغف العدو والاستفادة منها في المواجهة".
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وفي كلمته خلال الليلة التاسعة من المجلس المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، لفت نصرالله إلى أن "من أساليب العدو نشر الشبهات"، وأضاف: "هكذا فعل خلال الحصار على لبنان بنشره شبهة أنّ سبب الأزمات سلاح المقاومة، فالعدو يعمل على بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام والتأثير في سير المعارك".
وتابع: "في كل المعارك كانت الجبهة الداخلية للعدو آمنة ولكن المقاومة نقلت المعركة إلى جبهته الداخلية". وسأل: "ما هو الوضع الاقتصادي في الدول التي طبعت مع إسرائيل، وماذا قدمت التسوية إلى مصر والأردن اقتصادياً؟".
إلى ذلك، أعلن نصرالله أنه "في العاشر من مُحرّم، ستُقام مسيرة واحدة في الضاحية وبيروت، أما في القرى والبلدات فالأفضل أن يقام في كل بلدة وقرية مسيرات ومواكب، حيث يمكن أن تشكل أوسع مشاركة في المناطق".

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