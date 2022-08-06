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لبنان

عميد الإعلام في "القومي": العدوان الإسرائيلي على غزّة لن ينال من قوة المقاومة

Lebanon 24
06-08-2022 | 16:06
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رأى عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الإجتماعي معن حمية أن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لن يحقق أهدافه في النيل من قوة المقاومة وتماسكها وصلابتها، لا بل ستكون تداعياته وخيمة على العدو الصهيوني وكل من يقف في صفه".
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وأشار إلى أن "ردّ المقاومة الفلسطينية المدروس، أربك العدو الذي بدأ يستشعر تداعيات كارثية نتيجة عدوانه، خصوصاً بعد تحققه من إصرار المقاومة الفلسطينية على مواصلة إطلاق الصواريخ على أهداف إسرائيلية في المناطق الفلسطينية الواقعة تحت الإحتلال، لتكبيد العدو المزيد من الخسائر ردا على جرائمه المتمادية".

ورأى عميد الإعلام، أن اعلان العدو بحصر المواجهة مع "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، هو اعلان زائف، بدليل قتله المدنيين والاطفال، وأضاف: "لذلك، فإن كل قوى المقاومة هي كلُّ لا يتجزأ وموحدة في هذه المواجهة إلى جانب سرايا القدس، والردّ لن تتوقف إلا بشروط المقاومة وبيئتها الحاضنة من أبناء شعبنا في فلسطين".
 
وختم: التحية للقائد الشهيد تيسير الجعبري والقادة والمناضلين الشهداء من سرايا القدس ولكل الشهداء الذين ارتقوا، لا سيما الأطفال منهم، وإنها لمواجهة حتى النصر والتحرير".
 
 

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