تطور جديد.. السفينة الأوكرانية المحمّلة بالحبوب لن ترسو في لبنان غداً!

أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان وكالة" فرانس برس" بأنن السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ الهجوم الروسي في 24 شباط الماضي، لن ترسو في لبنان الأحد كما كان متوقعاً.وقالت السفارة الاوكرانية في بيان: "نود إعلامكم بتأجيل وصول سفينة رازوني "المرتقبة غداً.وردا على سؤال عن أسباب التأجيل، قالت السفارة لأ"فرانس برس" إنه "ليس لديها معلومات أخرى" حالياً.وغادرت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الاثنين محملة بـ 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركيا وتحت رعاية الأمم المتحدة.وتفقد خبراء أتراك وروس الأربعاء السفينة قبالة سواحل اسطنبول قبل موعد وصولها المقرر وفق السفارة الأوكرانية في لبنان صباح غد الأحد إلى ميناء طرابلس.

وأشارت المصادر إلى أنه "لم يتم تقديم أي علم وخبر لدى إدارة الجمارك اللبنانية بخصوص تلك الباخرة، في حين أن السلطات بانتظار طلب التصريح من الوكالة الخاصة بالباخرة، إذ من المفترض أن يتم تقديمه خلال الساعات القادمة بحال أرادت الدخول إلى مرفأ طرابلس".وأكدت مصادر أمنية في المرفأ لـ"أنه "ليس لديهم أي تصريح حتى الساعة بوجوب دخول الباخرة الى المرفأ، وأن كل ما تم الاشارة اليه كان فقط عبر الاعلام".وبالاضافة الى الباخرة "رازوني"، فقد انطلقت يوم 29 تموز الماضي الباخرة "نيو باريس" من مرفأ "ازمايل" في أوكرانيا وتحمل علم "بالاو"، من المتوقع ان توصل الى مرفأ طرابلس يوم الاحد 7 اب عند الساعة 10 مساء وهي محملة أيضاً بالذرة.وأفادت مصادر مرفأ طرابلس بأنّ هذه الباخرة قد قدمت العلم والخبر بالاضافة لتصريح الدخول لدى الجمارك اللبنانية عبر وكالتها البحرية في طرابلس، وتستطيع ان ترسو على الشواطئ اللبنانية فور وصولها.