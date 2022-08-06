Advertisement

لبنان

تطور جديد.. السفينة الأوكرانية المحمّلة بالحبوب لن ترسو في لبنان غداً!

Lebanon 24
06-08-2022 | 16:21
A-
A+
Doc-P-978417-637954252566422727.jpg
Doc-P-978417-637954252566422727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان وكالة" فرانس برس" بأنن السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ الهجوم الروسي في 24  شباط الماضي، لن ترسو في لبنان الأحد كما كان متوقعاً. 
Advertisement

وقالت السفارة الاوكرانية في بيان: "نود إعلامكم بتأجيل وصول سفينة رازوني "المرتقبة غداً.

وردا على سؤال عن أسباب التأجيل، قالت السفارة لأ"فرانس برس" إنه "ليس لديها معلومات أخرى" حالياً. 

وغادرت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الاثنين محملة بـ 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركيا وتحت رعاية الأمم المتحدة. 

وتفقد خبراء أتراك وروس الأربعاء السفينة قبالة سواحل اسطنبول قبل موعد وصولها المقرر وفق السفارة الأوكرانية في لبنان صباح غد الأحد إلى ميناء طرابلس.
وفي تقرير له، ظهر اليوم، نقل "لبنان24" عن مصادر في مرفأ طرابلس قولها إن "الباخرة الأوكرانية رازوني لم يتم طلب التصريح لها بالدخول إلى مرفأ طرابلس".
وأشارت المصادر إلى أنه "لم يتم تقديم أي علم وخبر لدى إدارة الجمارك اللبنانية بخصوص تلك الباخرة، في حين أن السلطات بانتظار طلب التصريح من الوكالة الخاصة بالباخرة، إذ من المفترض أن يتم تقديمه خلال الساعات القادمة بحال أرادت الدخول إلى مرفأ طرابلس". 

وأكدت مصادر أمنية في المرفأ لـ"لبنان24" أنه "ليس لديهم أي تصريح حتى الساعة بوجوب دخول الباخرة الى المرفأ، وأن كل ما تم الاشارة اليه كان فقط عبر الاعلام".

باخرة ثانية سترسو يوم غد في مرفأ طرابلس

وبالاضافة الى الباخرة "رازوني"، فقد انطلقت يوم 29 تموز الماضي الباخرة "نيو باريس" من مرفأ "ازمايل" في أوكرانيا وتحمل علم "بالاو"، من المتوقع ان توصل الى مرفأ طرابلس يوم الاحد 7 اب عند الساعة 10 مساء وهي محملة أيضاً بالذرة.

وأفادت مصادر مرفأ طرابلس بأنّ هذه الباخرة قد قدمت العلم والخبر بالاضافة لتصريح الدخول لدى الجمارك اللبنانية عبر وكالتها البحرية في طرابلس، وتستطيع ان ترسو على الشواطئ اللبنانية فور وصولها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-08-06
16:46 | 2022-08-06
16:37 | 2022-08-06
16:06 | 2022-08-06
15:47 | 2022-08-06
15:36 | 2022-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website