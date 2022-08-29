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لبنان

في بلدة جنوبية.. دواعش في قبضة أمن الدّولة!

Lebanon 24
29-08-2022 | 03:32
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أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في النبطيّة - مكتب بنت جبيل ، خليّة تنتمي إلى تنظيم داعش، سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة،  وأقامت في إحدى القرى الحدوديّة في الجنوب،  وتابعت عملها في المراقبة الأمنيّة للمنطقة، بالإضافة إلى قيامها بإدارة شبكة لترويج العملة الأجنبية المزيّفة والمخدّرات، بهدف تمويل عملها ومهامّها الموكَلة إليها، والتي لا تزال التحقيقات جارية لكشف خيوطها وأهدافها، تحت إشراف القضاء المختصّ.
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