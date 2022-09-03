مُعطيات.. هذه آخر مستجدات ملف ترسيم الحدود البحريّة

ذكرت قناة "المنار"، مساء اليوم الجمعة، أنّ الوسيط الاميركي في عملية ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، تواصل مع اللبنانيين المعنيين بالملف، على أن يُكرر هذا الأمر الأسبوع المقبل.

ووفقاً للقناة، فإن هوكشتاين لن يزور لبنان قبل الحصول على جوابٍ إسرائيلي بشأن الصيغة المرتبطة بالترسيم.

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من جهتها، أشارت قناة "الجديد" إلى أنّ "الأسبوع المقبل قد يشهد تطوراً بملف ترسيم الحدود البحرية"، موضحة أن "هوكشتاين سوف يواصل مساعيه مع لبنان وإسرائيل من أجل الوصول إلى حل".

مع هذا، فقد كشفت "الجديد" أن هوكشتاين لم يحدد وقتاً لزيارة لبنان، موضحة أن "حركة الاتصالات المرتبطة بالملف قد تصاعدت بكشل كبير خلال الأسبوع الأخير".