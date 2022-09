ميّاس" تحصد اللقب... اللبنانيون قادرون على الابداع (فيديو و صور)

#Heidi_Klum talks to about #Mayyas winning the title of #AGT



هايدي كلوم تتحدث للـ#LBCI عن فوز فرقة #مياس بلقب America's got Talent@heidiklum @mayyasofficial #كرمالك_يا_لبنان #changetheworld pic.twitter.com/KTDQdJwaBu