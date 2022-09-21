أقام الإتحاد اللبناني لرياضات الهابكيدو ( WGHF ) لقاء ثاني للقضاة والحكام في قوانين البطولات والمباراة المتنوعة في رياضات الهابكيدو.

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وشارك في هذا اللقاء، قضاة وحكام ومتدرجون في الهابكيدو، التايكواندو، الووشو كونغ فو، والفنون الفتاليّة المتنوعة من حملة الأحزمة السوداء وما فوق، من رؤساء أندية ومدربين ومدربين.

وحاضر في الدورة الفنية رئيس إتحاد رياضات الهابكيدو (WGHF) في لبنان والدول العربيّة الغراند ماستر الدكتور حسان الغضبان، ودورة الإسعافات الأوليّة للوقاية وعلاج الإصابات الرياضيّة الدكتور وسيم عدنان، إضافة إلى الغراند ماستر سامي قبلاوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبيّة ورئيس الإتحاد اللبناني للموي تاي.

في الختام، تم توزيع الشهادات على المشاركين، وقدّم رئيس الإتحاد د.غضبان درعاً تقديرية لتجمع شابات عاليه لاستضافتهم لهذا الحدث في مقرهم تسلمته ممثلة التجمع السيدة نجوى شهيب.