الى اساتذة الجامعة اللبنانية.. اليكم هذا الخبر!

وقّع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن (وزير التربية بالانابة)، مرسوم صرف مستحقات اساتذة الجامعة اللبنانية، ليتم صرفها في اقرب فرصة، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.

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