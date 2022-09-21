Advertisement

لبنان

الى اساتذة الجامعة اللبنانية.. اليكم هذا الخبر!

Lebanon 24
21-09-2022 | 06:12
A-
A+
Doc-P-992664-637993629484222751.jpeg
Doc-P-992664-637993629484222751.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن (وزير التربية بالانابة)، مرسوم صرف مستحقات اساتذة الجامعة اللبنانية، ليتم صرفها في اقرب فرصة، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.
Advertisement
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
مواضيع ذات صلة
لجنة التربية طلبت من رئيس الجامعة اللبنانية ايداعها كتاباً مفصلاً عن مستحقات الجامعة من فحوص الـ PCR
lebanon 24
21/09/2022 16:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حميه بحث ورئيس الجامعة اللبنانية في الحلول المناسبة لقضية الـPCR
lebanon 24
21/09/2022 16:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة المال بصدد تحضير مرسوم بقيمة 120 مليار ليرة لتغطية كلفة مضاعفة أجر بدل العمل في الساعة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية (الجديد)
lebanon 24
21/09/2022 16:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية أمام خطر وجودي: امتحانات العام السابق معلّقة والجديد مجهول المصير
lebanon 24
21/09/2022 16:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

مستحقات اساتذة الجامعة اللبنانية

عباس الحلبي

عباس الحاج حسن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2022-09-21
07:00 | 2022-09-21
06:00 | 2022-09-21
02:00 | 2022-09-21
09:08 | 2022-09-21
08:59 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website