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لبنان

ساق طفل بُترت بالكامل في حادث سير مروّع في صيدا

Lebanon 24
21-09-2022 | 06:45
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وقع حادث سير مروّع في محلة القياعة، في صيدا، أدى لبتر ساق طفل عمره 10 سنوات بالكامل، فيما تمّ نقله إلى المستشفى.
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