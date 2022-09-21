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لبنان

لقاء تعاون بين منظمة الصحّة العالمية ونقيب الصيادلة للنهوض بالقطاع الدوائي

Lebanon 24
21-09-2022 | 06:51
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عقد لقاء بين ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر محمود أبو بكر، ونقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، بحضور أعضاء من المنظمّة.
 
 
ووفق المكتب الاعلامي لنقيب الصيادلة، تمّ خلال اللقاء، "وضع تصور لقطاع الدواء، والحفاظ على جودة الدواء، وتأمينه للمرض، والسبل لمكافحة كل أشكال التهريب والتزوير والمتاجرة بالدواء على حساب المريض". 
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وأعلن أنه "سيتمّ الاعلان في وقت لاحق عن سلسلة خطوات مشتركة بالتعاون مع وزارة الصحة".

 ويهدف اللقاء الى "التعاون بين منظمة الصحّة العالميّة ونقيب صيادلة لبنان بغية النهوض بالقطاع الدوائي في لبنان وتأمين الدواء الجيّد للمريض".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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