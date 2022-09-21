الشيخ قبلان: ترك أجيالنا بلا تعليم انتحار ونحر للبلد والناس!

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "القطاع التعليمي والتعليم الرسمي والجامعي بما في ذلك الجامعة اللبنانية تحتضر، والإنتاج التربوي منذ السنة الأولى للأزمة إلى اليوم يضع لبنان بالقعر".
وقال قبلان في بيان: "المطلوب إنقاذ التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، ومن بدد 30 مليار دولار على دعم المعدوم لا يمكنه التلطي بالأعذار".
وأضاف: أعداد الذين تركوا المقاعد الدراسية كبيرة جدا والمطلوب إنقاذ التعليم الرسمي والجامعي وإلا طار لبنان، والمطلوب من الحكومة والقوى السياسية والدينية وبالأخص إدارات المدارس الإسلامية والمسيحية التعاطف والتسامح وبذل كل الإمكانات لدعم طلاب لبنان وسط كارثة فقر تطحن 80 في المائة من الأُسَر اللبنانية".
وتابع: "حرام وعيب أن نتعامل مع الموسم الدراسي على طريقة دكان وعجان وطماع أرباح، وترك الناس بلا تعليم خيانة عظمى".
وطالب قبلان "أساتذة الرسمي والجامعة اللبنانية والمتمولين بالمساعدة السريعة والملحة، لأن وضع البلد في خطر كارثي وترك أجيالنا بلا تعليم انتحار ونحر للبلد والناس، وهذا الموضوع حساس ووطني بامتياز والحكومة هي المسؤول الرئيسي عن هذا الملف الخطير، ولن نقبل أن تتعلم الطبقات الثرية ويبقى فقراء لبنان بلا تعليم".
المصدر:
"الوكالة الوطنية للاعلام"