الشيخ قبلان: ترك أجيالنا بلا تعليم انتحار ونحر للبلد والناس!

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "القطاع التعليمي والتعليم الرسمي والجامعي بما في ذلك الجامعة اللبنانية تحتضر، والإنتاج التربوي منذ السنة الأولى للأزمة إلى اليوم يضع لبنان بالقعر".

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وقال قبلان في بيان: "المطلوب إنقاذ التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، ومن بدد 30 مليار دولار على دعم المعدوم لا يمكنه التلطي بالأعذار".

وأضاف: أعداد الذين تركوا المقاعد الدراسية كبيرة جدا والمطلوب إنقاذ التعليم الرسمي والجامعي وإلا طار لبنان، والمطلوب من الحكومة والقوى السياسية والدينية وبالأخص إدارات المدارس الإسلامية والمسيحية التعاطف والتسامح وبذل كل الإمكانات لدعم طلاب لبنان وسط كارثة فقر تطحن 80 في المائة من الأُسَر اللبنانية".

وتابع: "حرام وعيب أن نتعامل مع الموسم الدراسي على طريقة دكان وعجان وطماع أرباح، وترك الناس بلا تعليم خيانة عظمى".