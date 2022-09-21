قاما بعمليات سلب بقوّة السّلاح في شكا والهري... هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟

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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:تعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء، صورة كل من الموقوفَيْن:ذ. ع. (مواليد عام 2000، لبناني)خ. ص. (مواليد عام 1998، لبناني)لإقدامهما على عمليات سلب بقوّة السّلاح في منطقتي شكا والهري.لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة طرابلس القضائية الكائن في سراي طرابلس بجانب قصر عدل طرابلس، أو الاتصال على الرقم: 626393-06، أو 423039-06، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.