في هذين اليومين.. استعدوا للأمطار مع انخفاض بدرجات الحرارة

كتب الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك":
يشتدّ نشاط المحيط الاطلسي من حيث تشكل الاعاصير والمنخفضات الجوية، التي يتجه قسمٌ منها نحو اوروبا وشرق روسيا ويسبب امطاراً غزيرة في عدة بلدان وتساقطا للثلوج على جبال الالب. ومن المنتظر ان يكون لحوض البحر الاسود حصة من العواصف والامطار والرعود خلال هذين اليومين، تتوزع بين اسطنبول وجورجيا وسوتشي، سوف يصل تأثيرها بشكل خفيف نحو الساحل السوري ومن ثم سلسلة جبال لبنان الغربية.
تتراجع درجات الحرارة يوم الخميس، ويتحوّل الطقس الى غائم مع امطار عابرة خفيفة ومحلية (بين الساحل والجبل)، بخاصة بين الخميس وصباح الجمعة.
اذاً، اسبوع خريفي منعش يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط.
اعاصير
من جهة اخرى ارتفع عدد الاعاصير في المحيطات حتى يومنا هذا، الى 10 اعاصير، اخرها Nanmadol الذي ضرب اليابان والحالي عبر بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان Fiona وهو من الدرجة الثانية وقد سبب الكثير من الاضرار، وسيرتقي نحو الرابعة في المحيط الاطلسي.
طقس يومي الخميس والجمعة، غائم مع امطار خفيفة وعابرة بخاصة فوق الساحل، مع تشكل الضباب على الجبال، تشتد سرعة الرياح في بعض المناطق لتلامس 55 كم في الساعة
الحرارة على الساحل: 30 نهاراً و 25 ليلاً
في البقاع: 28 نهاراً و 17 ليلا
على الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 16
على الجبال 2000 متر: 18 نهاراً و 9 ليلاً