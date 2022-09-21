في هذين اليومين.. استعدوا للأمطار مع انخفاض بدرجات الحرارة

كتب الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك":

يشتدّ نشاط المحيط الاطلسي من حيث تشكل الاعاصير والمنخفضات الجوية، التي يتجه قسمٌ منها نحو اوروبا وشرق روسيا ويسبب امطاراً غزيرة في عدة بلدان وتساقطا للثلوج على جبال الالب. ومن المنتظر ان يكون لحوض البحر الاسود حصة من العواصف والامطار والرعود خلال هذين اليومين، تتوزع بين اسطنبول وجورجيا وسوتشي، سوف يصل تأثيرها بشكل خفيف نحو الساحل السوري ومن ثم سلسلة جبال لبنان الغربية.

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تتراجع درجات الحرارة يوم الخميس، ويتحوّل الطقس الى غائم مع امطار عابرة خفيفة ومحلية (بين الساحل والجبل)، بخاصة بين الخميس وصباح الجمعة.

اذاً، اسبوع خريفي منعش يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط.