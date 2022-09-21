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لبنان

فضل الله بحث والمرتضى في المستجدات والتقى المستشار الثقافي الإيراني

Lebanon 24
21-09-2022 | 07:08
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استقبل  العلامة السيد علي فضل الله، وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، وبحث معه  في عدد من القضايا الثقافية، واخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي.

 

كما استقبل فضل الله، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية كميل باقر زادة في زيارة تعارف، وكانت جولة أفق في عدد من العناوين والشؤون الثقافية والإسلامية.

 
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ورحب فضل الله بالمستشار الثقافي ، مشدداً على "ضرورة تعزيز التواصل مع جميع الأطراف اللبنانية على الصعيدين الثقافي والفكري الذي من شأنه ان يزيل الكثير من العوائق والحواجز المصطنعة التي تمنع تعزيز هذا التواصل وتساهم في تمتين القواسم المشتركة معها "، منوها بسياسة "الانفتاح التي تنتهجها إيران "، داعيا إلى" تمتينها مع الدول العربية والإسلامية لما يعزز من مكانتها ودورها في العالم ويزيل كل أسباب التوتر والاحتقان معها".

 

كما استقبل  أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر وتداول معه الأوضاع المحلية والخارجية.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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