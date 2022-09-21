النائب برو تابع مع وزير الزراعة اوضاع المزارعين وتصريف انتاجهم

اشار المكتب الاعلامي لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو ، الى انه "زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، لمتابعة اوضاع المزارعين في جبيل وكسروان".

واكد الحاج حسن أن "هناك جهود ابدات تعطي ثمارها بتصريف الانتاج الزراعي اللبناني، كما ان اجواء زيارته الاخيرة للعراق، والاجتماع مع وزير الزراعة العراقي كان بناء للغاية، في ما يتعلق بالانتاج الزراعي وبخاصة التفاح، وان هناك الية عمل متكاملة تم الاتفاق عليها بين الدولتين يبدا بتنفيذها خلال اسبوع".

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وتم البحث في موضوع استزراع السمك البحري والنهري في منطقة جبيل وكسروان، وأكد الحاج حسن اهتماهه بهذا الامر من خلال برامج سيعلن عنها قريبا".