"Paqui Chips" الخطير في الأسواق... ماذا أعلن مدير عام وزارة الاقتصاد؟

أعلن مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر للـ"أم تي في"، أنّه "تبيّن وجود منتج "Paqui Chips" في الأسواق الذي يُسبب بعض الأضرار الصحية على المستهلك خصوصاً لدى الأطفال"، وأضاف: "قررنا منع بيعه في المدارس، وسيُمنع استيراده، كما سنطلب من المستوردين سحبه من الأسواق".

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