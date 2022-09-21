Advertisement

لبنان

"Paqui Chips" الخطير في الأسواق... ماذا أعلن مدير عام وزارة الاقتصاد؟

Lebanon 24
21-09-2022 | 07:24
A-
A+
Doc-P-992695-637993677567200195.jpg
Doc-P-992695-637993677567200195.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر للـ"أم تي في"، أنّه "تبيّن وجود منتج "Paqui Chips" في الأسواق الذي يُسبب بعض الأضرار الصحية على المستهلك خصوصاً لدى الأطفال"، وأضاف: "قررنا منع بيعه في المدارس، وسيُمنع استيراده، كما سنطلب من المستوردين سحبه من الأسواق".
Advertisement
 
وكان "لبنان 24" أشار في وقت سابقٍ، إلى أنّ هذا النوع من "التشيبس" وصل إلى لبنان. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2022-09-21
07:00 | 2022-09-21
06:00 | 2022-09-21
02:00 | 2022-09-21
09:08 | 2022-09-21
08:59 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website