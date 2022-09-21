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لبنان

بشارة أبي يونس أعلن ترشحه وبرنامجه لرئاسة الجمهورية

Lebanon 24
21-09-2022 | 08:17
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أعلن رئيس "حزب الانقاذ البيئي" المهندس بشارة أبي يونس، ترشحه لرئاسة الجمهورية.

 
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وفي مؤتمر صحفي عقده في نقابة الصحافة،  تلا المهندس أبي يونس برنامجه الانتخابي، الذي ضمنه اصلاحات عدة سيقوم بها على جميع المستويات.

 

وقال انه "سيعمل على اقرار ضمان الشيخوخة وانجاز البطاقة الصحية لكل مواطن في هذا الوطن كي يعيش بكرامة".

 
 

 وتطرق الى موضوع الكهرباء والماء، والتعليم والاقساط المدرسية والطبابة التي سيعمل عليها جميعها.

 
 

وشدد المهندس أبي يونس على "العمل من أجل إيقاف الدعم المشبوه والتهريب وتطوير الانشطة البيئية والعمل على بيئة نظيفة "، مؤكدا "ان "يد الجيش وحدها تحمي الحدود الدولية".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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