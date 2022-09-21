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لبنان

الكاظمي أكّد لميقاتي إستمرار إستعداد وقوف العراق إلى جانب لبنان في محنته

Lebanon 24
21-09-2022 | 09:10
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  اجتماعا مع رئيس حكومة العراق مصطفى الكاظمي في نيويورك  اليوم، بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمستشار الديبلوماسي للرئيس  ميقاتي السفير بطرس عساكر.
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وفي خلال الاجتماع اكد الكاظمي مجددا "استعداد العراق للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة التي يمر بها والاستعداد لاجراء كل الاتصالات الاقليمية والدولية الضرورية بهدف حل الازمة في لبنان من وجوهها كافة".
وشكر للبنان "خطوة اعفاء العراقيين من سمة الدخول الى لبنان".
بدوره شكر الرئيس ميقاتي  للرئيس الكاظمي "وقوفه شخصيا الى جانب لبنان والتزام العراق الثابت بدعمه".
 
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