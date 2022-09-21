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لبنان

المطران بولس سعاده في ذمة الله والدفن السبت في كفرحي

Lebanon 24
21-09-2022 | 09:05
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غيب الموت اليوم، النائب البطريركي على البترون وإهدن زغرتا سابقا مطران أبرشية البترون المارونية سابقا المطران بولس اميل الخوري بولس سعاده.
 
وقد نعى الراحل، الكردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، سينودوس أساقفة الكنيسة المارونية، راعي أبرشية البترون المطران منيرخير الله، النائب البطريركي على نيابة إهدن- زغرتا  والجبة المطران جوزيف نفّاع، كهنة أبرشية البترون وكهنة  نيابة إهدن - زغرتا، وعموم الأهل والأنسباء في الوطن والمهجر.
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وسيحتفل بالصلاة الجنائزية لراحة نفسه في الثالثة والنصف من بعد ظهر السبت في 24 الحالي، في كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا.
وسيُنقل الجثمان من مستشفى سيدة زغرتا في التاسعة من صباح السبت إلى كنيسة سيدة زغرتا حَيثُ يُسجّى ويُحَتفل بالقداديس لراحة نفسه عند العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة ظهرا، ثم يُنقل إلى كنيسة مار يوحنّا المعمدان – زغرتا عن طريق الساحة – التل – كنيسة مار يوحنّا المعمدان.
بعد صلاة الجناز يُنقل الجثمان إلى الكرسي الإسقفي في دير مار يوحنا مارون- كفرحيّ حيث سيوارى في الثرى، مروراً بالبترون، إجدبرا، عبرين، بجدرفل.
تقبل التعازي يوم الجمعة 23 الحالي، من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء، ونهار السبت 24 منه، من الحادية عشرة حتى الصلاة الجنائزية في قاعة كنيسة مار يوحنّا المعمدان – زغرتا.
تقبل التعازي  الأحد في 25 الحالي في الكرسي الأسقفي كفرحيّ، من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، ويُقام القداس لراحة نفسه في الحادية عشرة قبل الظهر.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

لبنان

تعازي ووفيات

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