وزير الزراعة التقى محافظ النجف وزار العتبة العلوية

تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن جولته العراقية، عبر زيارة محافظ النجف الأشرف الدكتور المهندس ماجد الوائلي في مكتبه. وتم خلال اللقاء البحث في التعاون المشترك.

Advertisement





وأثنى الحاج حسن على "التطور الكبير في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، خصوصا في القطاع الزراعي".





وتحدث عن "إمكان دخول الشركات اللبنانية القطاع الزراعي في المحافظة"، مشيرا إلى "القدرة الكبيرة للعراق حكومة وشعبا في استيعاب الأعداد المليونية التي وفدت إلى زيارة الأربعين".





بدوره، رحب الوائلي بـ"زيارة الحاج حسن"، مؤكدا له أن "المحافظة تشهد قفزة كبيرة في المشاريع من خلال التخصيصات الجيدة التي حصلت عليها من قانون الدعم الطارىء هذا العام".



وتحدث عن "توجه ادارة المحافظة نحو استثمار المناطق الصحراوية وزراعة الحنطة فيها باستخدام التقنيات الحديثة بالزراعة"، مشيرا إلى "أزمة المياه التي يعاني منها البلد وما سببته من خسائر كبيرة في زراعة المحاصيل الاساسية هذا العام".







وزار وزير الزراعة العتبة العلوية المقدسة، فأكد أمام إدارتها أن "تطبيق النظام الاقتصادي الذي وضعه الامام علي بن أبي طالب هو عبارة عن خطة استراتيجية على كل شعوب العالم اعتماده من أجل الخروج من أزماتهم".