بوحبيب التقى عبداللهيان في نيويورك... وإستعداد إيراني لتزويد لبنان بالنفط

على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للامم المتحدة، التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان وبحثا العلاقات الثنائية. وجدد الوزير عبد اللهيان استعداد ايران لتزويد لبنان بالنفط وما يطلبه من مساعدات أخرى لمساعدته في التغلب على المشاكل التي يواجهها. كما أنهما تداولا في ملفات إقليمية ودولية.

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