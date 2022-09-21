Advertisement

لبنان

الحلبي التقى في نيويورك وفد البنك الدولي.. هذا ما تمّ التوافق عليه

Lebanon 24
21-09-2022 | 11:39
A-
A+
Doc-P-992777-637993824419452796.png
Doc-P-992777-637993824419452796.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ، برنامج لقاءاته مع المسؤولين الدوليين في نيويورك. 
 
والتقى على هامش قمة تحول التعليم المدير العالمي للتربية في البنك الدولي خايمي سافيردا، والمستشار لشؤون الممارسات التربوية الفضلى رجا قطان، والمتخصص في شؤون استراتيجيات التواصل ستيفانو دو كيوبس، والمتخصصة في الشؤون التربوية مارتشيلا غوتيريش ، وحضر إلى جانب الحلبي كل من سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمال مدللي، وروى الزغبي.
Advertisement
 
وناقش الحلبي مع وفد البنك الدولي الوضع التربوي في لبنان في ظل الأزمات المتعددة، وتوافق المجتمعون على أن "الوسيلة الأنجع لإنقاذ العام الدراسي هي توفير الامكانات المادية للوزارة حتى تستمر برسالتها التربوية لمصلحة اللبنانيين وغيرهم".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2022-09-21
17:39 | 2022-09-21
19:33 | 2022-09-21
19:30 | 2022-09-21
16:55 | 2022-09-21
16:31 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website