فيديو ينتشر عن عملية خطفٍ في بيروت.. ما قصّته؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق إلقاء القبض على شخصٍ قيل أنه حاول خطف أحد الأطفال في منطقة الجناح - بيروت.
وبحسب الفيديو، فإنّ عدداً من المواطنين هم الذين قاموا بعملية التوقيف للشخص المُشار إليه، إذ جرى تكبيله وتسليمه إلى القوى الأمنيّة.
"لبنان24" دقّق بمحتوى الفيديو وتاريخه عبر المصادر الأمنية، وقد تبيّن أن "المقطع جديد والمشهد الذي نقله حصل اليوم في محلّة السلطان إبراهيم الكائنة ضمن نطاق منطقة الجناح".
وقالت المصادر عينها لـ"لبنان24" إنّ "الحادثة التي حصلت لا ترتبطُ بعملية خطفٍ كما قيل"، وأضافت: "الشخص الذي ألقيَ القبض عليه خضع للتحقيق وتبين أن تواجده في المحلة كان بهدف البحث عن شقة للإيجار، وقد جرى إطلاق سراحه".