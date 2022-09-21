فيديو ينتشر عن عملية خطفٍ في بيروت.. ما قصّته؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق إلقاء القبض على شخصٍ قيل أنه حاول خطف أحد الأطفال في منطقة الجناح - بيروت.



Advertisement وبحسب الفيديو، فإنّ عدداً من المواطنين هم الذين قاموا بعملية التوقيف للشخص المُشار إليه، إذ جرى تكبيله وتسليمه إلى القوى الأمنيّة. وبحسب الفيديو، فإنّ عدداً من المواطنين هم الذين قاموا بعملية التوقيف للشخص المُشار إليه، إذ جرى تكبيله وتسليمه إلى القوى الأمنيّة.



"لبنان24" دقّق بمحتوى الفيديو وتاريخه عبر المصادر الأمنية، وقد تبيّن أن "المقطع جديد والمشهد الذي نقله حصل اليوم في محلّة السلطان إبراهيم الكائنة ضمن نطاق منطقة الجناح".