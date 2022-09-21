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لبنان

فعلياً.. متى ستفتح المصارف أبوابها أمام المواطنين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-09-2022 | 12:49
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علّقت مصادر مصرفية على البيان الصادر عن جمعية "مصارف لبنان"، مساء اليوم الأربعاء بشأن "استمرار الإضراب في المصارف في الوقت الحاضر".

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وقالت المصادر لـ"لبنان24" أن "التوجه القائم حالياً لدى المصارف يقضي بإستمرار إضراب موظفيها خلال اليومين المقبلين، أي الخميس والجمعة، علماً أن المصارف لا تفتح أبوابها السبت والأحد".

وأضافت: "خلال الأيام الـ4 المقبلة قد تتبلور الصورة بشأن الإضراب، ومن المُمكن أن يتم حسم أمر استمراره عندما تُصبح الخطة الأمنية المرتبطة بحماية الموظفين جاهزة وواضحة، وليس بعيداً أن تُصدر جمعية المصارف بياناً جديداً خلال أيام قليلة لإعلان العودة، لكن هذا الأمر قد لا يتحقق أيضاً طالما أنّ موظفي المصارف يشعرون بالخطر وطالما أن الخطة الأمنية لحماية المصارف ما زالت غير واضحة المعالم". 

وأشارت المصادر إلى أنّ "الموظفين ما زالوا يرون أنه لا بيئة آمنة للعمل حالياً في ظل تواصل التهديدات، وبالتالي فإن القرار بشأن العودة للمصارف سيكون مرهوناً بتوفير الحماية بالدرجة الأولى". 

وكانت جمعية المصارف أصدرت بياناً قالت فيه إنه "بنتيجة الإتصالات المكثفة التي أجرتها مع الجهات المعنية، ولأن المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها المتواجدين داخل الفروع، وفي ظل استمرار الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات، فان المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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