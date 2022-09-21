أهالي إقليم الخروب يعتصمون أمام معمل بول أرقش للكهرباء: خطوة اليوم "تحذيرية"

نفذ عدد من البلديات والاحزاب والمخاتير في الاقليم وحراك شحيم والمجتمع المدني في المنطقة، غروب، اليوم، اعتصاماً أمام معمل "بول أرقش" في منطقة بسري، احتجاجاً على "تهميش الاقليم وحرمانه من الكهرباء التي ينتجها، وتحويلها الى مناطق اخرى".

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واكد المعتصمون انهم "تحت سقف القانون، ولكن للصبر حدودا، وان ابناء الاقليم على أهبة الإستعداد للزحف نحو معامل الكهرباء"، مشددين على ان "انتفاضة الكهرباء قريبة"، محملين "الفلتان المتوقع بإتجاه المنشآت الكهربائية والكهرمائية الى أصحاب الشأن".



وعبر الاهالي عن "سخطهم وغضبهم الشديد، من سياسة الكيل بمكيالين، والإجحاف المتبع بحق منطقة اقليم الخروب وأبنائها، الذين هم خزان الدولة، وأهم أركان وزاراتها ومؤسساتها وإداراتها وأجهزهتها الأمنية والعسكرية".





واكد رؤساء البلديات وممثلو الاحزاب انهم بـ"صدد تصعيد الموقف، تحت شعار اما كهرباء للجميع، وإلا لا كهرباء لأحد"، مشيرين إلى أن لقاءهم مع مدير معمل "بول أرقش" لم يكن مريحاً. وفيما رحب الأهالي بـ"أي تحرك كان بهذا الخصوص، تحت عنوان "نريد أن نأكل العنب لا ان نقتل الناطور"، اعتبروا ان "خطوة اليوم بمثابة "رسالة تحذيرية اولى"، للحكومة ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لحرمانهم من الكهرباء، رغم وجود 4 معمل لانتاجها في المنطقة، وخطوة من سلسلة خطوات اخرى.واكد رؤساء البلديات وممثلو الاحزاب انهم بـ"صدد تصعيد الموقف، تحت شعار اما كهرباء للجميع، وإلا لا كهرباء لأحد"، مشيرين إلى أن لقاءهم مع مدير معمل "بول أرقش" لم يكن مريحاً.

وأشار رؤساء البلديات، الى انه انه خلال اللقاء، "تم الاتصال مع المدير العام لمصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية، الذي لفت الى وجود امكانية لدى معمل بسري باعطاء اقليم الخروب الكهرباء اقله لمدة ساعتين، موضحاً أن هذا الأمر يحتاج الى موافقة شركة الكهرباء، وهو من اختصاص المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، الذي يمكن من خلال الاتصال الهاتفي حل المشلكة في الاقليم، وليس بحاجة الى مراسلة خطية".