أهالي إقليم الخروب يعتصمون أمام معمل بول أرقش للكهرباء: خطوة اليوم "تحذيرية"

نفذ عدد من البلديات والاحزاب والمخاتير في الاقليم وحراك شحيم والمجتمع المدني في المنطقة، غروب، اليوم، اعتصاماً أمام معمل "بول أرقش" في منطقة بسري، احتجاجاً على "تهميش الاقليم وحرمانه من الكهرباء التي ينتجها، وتحويلها الى مناطق اخرى".
واكد المعتصمون انهم "تحت سقف القانون، ولكن للصبر حدودا، وان ابناء الاقليم على أهبة الإستعداد للزحف نحو معامل الكهرباء"، مشددين على ان "انتفاضة الكهرباء قريبة"، محملين "الفلتان المتوقع بإتجاه المنشآت الكهربائية والكهرمائية الى أصحاب الشأن".
وعبر الاهالي عن "سخطهم وغضبهم الشديد، من سياسة الكيل بمكيالين، والإجحاف المتبع بحق منطقة اقليم الخروب وأبنائها، الذين هم خزان الدولة، وأهم أركان وزاراتها ومؤسساتها وإداراتها وأجهزهتها الأمنية والعسكرية".
وفيما رحب الأهالي بـ"أي تحرك كان بهذا الخصوص، تحت عنوان "نريد أن نأكل العنب لا ان نقتل الناطور"، اعتبروا ان "خطوة اليوم بمثابة "رسالة تحذيرية اولى"، للحكومة ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لحرمانهم من الكهرباء، رغم وجود 4 معمل لانتاجها في المنطقة، وخطوة من سلسلة خطوات اخرى.
واكد رؤساء البلديات وممثلو الاحزاب انهم بـ"صدد تصعيد الموقف، تحت شعار اما كهرباء للجميع، وإلا لا كهرباء لأحد"، مشيرين إلى أن لقاءهم مع مدير معمل "بول أرقش" لم يكن مريحاً.
وأشار رؤساء البلديات، الى انه انه خلال اللقاء، "تم الاتصال مع المدير العام لمصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية، الذي لفت الى وجود امكانية لدى معمل بسري باعطاء اقليم الخروب الكهرباء اقله لمدة ساعتين، موضحاً أن هذا الأمر يحتاج الى موافقة شركة الكهرباء، وهو من اختصاص المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، الذي يمكن من خلال الاتصال الهاتفي حل المشلكة في الاقليم، وليس بحاجة الى مراسلة خطية".
بدوره، تلا رئيس بلدية كترمايا المحامي يحي علاء الدين، بيانا بإسم المجتمعين قال فيه: "لا يسقط حق وراءه مطالب، ولن نسكت عن حقنا وسنبقى نطالب. وإلتزاماَ بما قطعناه وعداَ على أنفسنا إتجاه أبناء الإقليم المحرومين، وفي سبيل التأكيد على حقنا بالتغذية من المعامل الكهرمائية، التي تقع ضمن نطاقنا الجغرافي، وبما أن أصحاب السلطة والنفوذ، إما ما زالوا غير آبهين، أو مقصرين بتلبية مطلبنا المحق من تلك المعامل، ولم نلمس منهم أي تحرك ملموس في سبيل إنصافنا بتوزيع هذه الطاقة، لا بل محاولة تفشيل حلول في بعض الأحيان".
وتابع: "لذلك تداعى رؤساء البلديات والمخاتير وممثلو الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وحراك شحيم، إلى تحرك رمزي تحذيري نحو معمل بسري، لنؤكد على ثبات موقفنا في المطالبة بحقنا المشروع، وان الإقليم ليس مكسر عصا لأحد، وإننا عازمون على الإستمرار حتى النهاية، ولا يعنينا كيفية الإستجرار، سواء بالربط او إعاده التوزيع او إستحداث شبكات أو ..او.. ، إنما يعنينا وبسرعة، رفع الظلم عن كاهل أبناء الإقليم وبأي ثمن. كذلك، نؤكد في تحركنا هذا، على أنه غير موجه ضد أهلنا من القرى المجاورة المستفيدة من الكهرباء، ولسنا ممن يرغبون بحرمانهم من حقهم بها كما يحاول البعض تشويه الهدف، وبث التفرقة، إنما نحن نطالب بالتوزيع العادل والمنصف من هذه المعامل".
وختم: "إلى أصحاب الشأن نقول، تحركنا اليوم هو رمزي لأننا لا نرضى إلا أن نكون تحت سقف القانون، ولكن للصبر حدود، وأبناء الإقليم اليوم على أهبة الإستعداد للزحف بكل اطيافهم نحو المعامل، و إن إنتفاضة الكهرباء قريبة، وإننا نحمل مسؤولية أي فلتان متوقع إتجاه المنشآت الكهربائية والكهرمائية إلى أصحاب الشأن، فلتبادروا لحل تلك المشكلة قبل فوات الاوان، كهرباؤنا حقنا، وفي حال لم نصل الى نتيجة خلال اليومين القادمين، سيكون لنا موقف آخر، وهذه رسالتنا الأخيرة اليكم ."