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لبنان

حريق في محيط قلعة أميون

Lebanon 24
21-09-2022 | 14:12
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن اندلاع حريق كبير في محيط قلعة أميون قضاء الكورة.
 
وهناك محاولات لإخماد الحريق.
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