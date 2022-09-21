انفجار قنبلة وقطع طرقات.. ما الذي شهدته طرابلس مساء اليوم؟

ألقى مجهولون، مساء اليوم، قنبلة في ملعب الجهاد بمنطقة التبانة - طرابلس، الأمر الذي أثار حالة من الهلع في صفوف الأهالي هناك.

وفي منطقة جبل محسن، أقدم عددٌ من الشبان على قطع الطريق احتجاجاً على انقطاع المياه والكهرباء.

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كذلك، أقدم عدد من الأشخاص من آل جوهر وآل الحولي من بلدة ببنين، على قطع طريق عام حلبا - طرابلس في محلة مستديرة العبدة بواسطة الشاحنات.

وعُلم أنّ أسباب التحرك تعود الى فقدان العائلتين الإتصال بأبنائهم الذين سافروا بطريقة غير شرعية عبر البحر، وعدم معرفة مصير المركب الذي انطلق من بلدة المنية منذ 4 أيام.