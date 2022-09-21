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لبنان

مرشّحون للرئاسة من خارج الأسماء المتداولة

Lebanon 24
21-09-2022 | 19:30
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قيل إن 3 مرشحين للرئاسة في جعبة مرجع وازن، يتكتم عليها، وهي من خارج الأسماء المتداولة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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