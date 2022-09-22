"مُطاردة" أمنيّة في بيروت و "شرطة المجلس" تتدخّل.. فيديو يرصد كل شيء

نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر حسابها على "يوتيوب" مقطع فيديو يوثق عملية سرقة على كورنيش المنارة، حيث أقدم شخص مجهول على سرقة "درابزين حديدي" كان موجوداً حول إحدى الأشجار في المحلّة المذكورة.
ووفقاً للصفحة، فإن أحد المواطنين رصدَ عملية السرقة كما استطاع تصوير الشخص الذي نفذها، مشيرة إلى أنّ الأول (أي المواطن) الذي كشف الأمر حاول إبلاغ أي شرطيّ على الطريق بشأن ما جرى.
ولفت الفيديو إلى أنّ المواطن، مُكتشف عملية السرقة، لجأ إلى عنصرٍ في شرطة مجلس النواب كان متواجداً في محيط قصر الرئاسة الثانية في عين التينة، موضحاً أن ذاك العنصر تجاوب فوراً مع المُواطن للحاق بالسارق، وأضاف: "كذلك تمت الاستعانة بدرّاج تابع لقوى الأمن لمطارة السارق، إلا أنّ الأخير اختفى وتوارى عن الأنظار".