"مُطاردة" أمنيّة في بيروت و "شرطة المجلس" تتدخّل.. فيديو يرصد كل شيء

نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر حسابها على "يوتيوب" مقطع فيديو يوثق عملية سرقة على كورنيش المنارة، حيث أقدم شخص مجهول على سرقة "درابزين حديدي" كان موجوداً حول إحدى الأشجار في المحلّة المذكورة.

Advertisement

ووفقاً للصفحة، فإن أحد المواطنين رصدَ عملية السرقة كما استطاع تصوير الشخص الذي نفذها، مشيرة إلى أنّ الأول (أي المواطن) الذي كشف الأمر حاول إبلاغ أي شرطيّ على الطريق بشأن ما جرى.