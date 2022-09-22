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لبنان

في طرابلس... عدد من الجرحى في حادث سير

Lebanon 24
22-09-2022 | 00:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير عند دوار ابو علي في طرابلس، ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى تم  نقلهم الى بعض مستشفيات المدينة.
 
 
 
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