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لبنان
في طرابلس... عدد من الجرحى في حادث سير
Lebanon 24
22-09-2022
|
00:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير عند دوار ابو علي في طرابلس، ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى تم نقلهم الى بعض مستشفيات المدينة.
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طرابلس
حادث سير
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