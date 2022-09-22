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لبنان

المياه مقطوعة... والطرقات أيضا (صور)

Lebanon 24
22-09-2022 | 00:39
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أفادت مندوبة "لبان 24" عن استمرار الاهالي في طرابلس بقطع بعض الشوارع في المدينة احتجاجا على الانقطاع المستمر للمياه عن منازلهم منذ أكثر من أسبوعين.
 
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