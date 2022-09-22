تغريدة صباحيّة.. ماذا قال السفير السعودي عن لبنان؟

غرد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر": "بيان مشترك سعودي -أميركي - فرنسي " رسالته اتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان".

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