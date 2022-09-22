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لبنان

تغريدة صباحيّة.. ماذا قال السفير السعودي عن لبنان؟

Lebanon 24
22-09-2022 | 01:31
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غرد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر": "بيان مشترك سعودي -أميركي - فرنسي " رسالته اتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في  لبنان".
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