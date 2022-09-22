Advertisement

لبنان

"الوطني الحر" لن يقف عاجزاً ويتحضر للمواجهة!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-09-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-992988-637994350863692759.jpg
Doc-P-992988-637994350863692759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت أوساط سياسية عن قلقها من محاولات لتجييش الشارع اللبناني بالتزامن مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون وذلك بهدف إظهار فشل "العهد" حتى اخر لحظة. 

واعتبرت الاوساط أن "التيار الوطني الحر" يتحضّر لأي حراك يُخطّط له ضمن مسعى لتهشيم صورة عون حتى النهاية. وأضافت بأنّ "التيار لن يقف عاجزاً أمام أي مواجهات أو تعدّيات تمسّ "بالجنرال" أي على غرار هتافات 17 تشرين التي وصفتها المصادر "بالوضيعة"!
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-09-22
02:30 | 2022-09-22
06:07 | 2022-09-22
06:01 | 2022-09-22
06:00 | 2022-09-22
05:44 | 2022-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website