"الوطني الحر" لن يقف عاجزاً ويتحضر للمواجهة!

أعربت أوساط سياسية عن قلقها من محاولات لتجييش الشارع اللبناني بالتزامن مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون وذلك بهدف إظهار فشل "العهد" حتى اخر لحظة.



واعتبرت الاوساط أن "التيار الوطني الحر" يتحضّر لأي حراك يُخطّط له ضمن مسعى لتهشيم صورة عون حتى النهاية. وأضافت بأنّ "التيار لن يقف عاجزاً أمام أي مواجهات أو تعدّيات تمسّ "بالجنرال" أي على غرار هتافات 17 تشرين التي وصفتها المصادر "بالوضيعة"!

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