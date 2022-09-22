مطلوب في قبضة القوى الأمنية.. هذا ما فعله

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة التي تقوم بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي للحدّ من الجريمة بمختلف أنواعها.ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت هذه المفرزة بتاريخ 18-9-2022، من توقيف المدعو:م. ب. (مواليد عام 1996، لبناني)وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة وسلب بقوة السلاح.أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.