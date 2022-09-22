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لبنان

طقس أواخر أيلول في لبنان.. الحرارة سترتفع مُجدداً في هذا التاريخ

Lebanon 24
22-09-2022 | 03:19
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً الى قليل الغيوم مع تشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع بسيط في درجات الحرارة فضلاً عن نشاط للرياح أحياناً في المناطق الشمالية.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:
 
كتل هوائية رطبة وباردة نسبيا تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس خريفي متقلب حتى صباح يوم الاحد، حيث يعود الى الاستقرار تدريجياً مع ارتفاع في درجات الحرارة.

معدل درجات الحرارة لشهر ايلول على الساحل بين 24 و32 درجة. 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:
 
غائم جزئياً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل (والتي تكون دون معدلاتها الموسمية) تنشط الرياح في المناطق الشمالية ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية مع احتمال نساقط الرذاذ ليلا على المرتفعات الجنوبية.

الجمعة:
 
غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع تشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع بسيط في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحياناً في المناطق الشمالية.

السبت:
 
غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول مساء الى غائم مع احتمال امطار محلية في المناطق الشمالية والجبلية.

الأحد:
 
قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات الجنوبية في الفترة الصباحية وارتفاع محدود في درجات الحرارة خاصة على الساحل.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة، فوق الجبال من 13 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة.

- الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و40  كم/س .

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب .

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و75 % .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,26

- ساعة غروب الشمس: 18,34
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