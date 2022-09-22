طقس أواخر أيلول في لبنان.. الحرارة سترتفع مُجدداً في هذا التاريخ

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً الى قليل الغيوم مع تشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع بسيط في درجات الحرارة فضلاً عن نشاط للرياح أحياناً في المناطق الشمالية.

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وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة:

كتل هوائية رطبة وباردة نسبيا تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس خريفي متقلب حتى صباح يوم الاحد، حيث يعود الى الاستقرار تدريجياً مع ارتفاع في درجات الحرارة.



معدل درجات الحرارة لشهر ايلول على الساحل بين 24 و32 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس:





الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل (والتي تكون دون معدلاتها الموسمية) تنشط الرياح في المناطق الشمالية ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية مع احتمال نساقط الرذاذ ليلا على المرتفعات الجنوبية.

غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع تشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع بسيط في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحياناً في المناطق الشمالية.



السبت:

غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول مساء الى غائم مع احتمال امطار محلية في المناطق الشمالية والجبلية.



الأحد: