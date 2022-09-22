دبوسي استقبل وفد مجلس التطوير الاقتصادي في عكار

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وفدا من مجلس التطوير الإقتصادي في عكار.

وتمحور اللقاء حول أهمية الشراكة في مقاربة مختلف المشاريع الإنمائية التي تفضي الى تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني من طرابلس الكبرى.

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وأوضح المهندس السعيد أن اللقاء "يهدف الى البحث في سبل رعاية واحتضان غرفة طرابلس الكبرى للمشاريع التي يطلقها مجلس التطوير والتي تشكل خارطة طريق للإستثمار والانماء وتتلخص بإقامة حاضنة أعمال في حلبا عكار والتأسيس لمنصة تعمل على جمع كل المعلومات المتعلقة بخريجي الجامعات بمختلف اختصاصاتهم الأكاديمية والعمل على إيجاد فرص عمل ملائمة لهم وبالتالي المساهمة في تطوير مجالات التعليم العالي".



وأشار الى أن "المجلس يتطلع الى إبرام اتفاقية تعاون مع غرفة طرابلس الكبرى لاستثمار مختلف الخبرات والقدرات والطاقات وجمع الأفكار البناءة لوضع الخطط التي تتلازم مع إستراتيجية الغرفة في تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني بكافة القطاعات لا سيما المنتجة منها، وأن خطة مجلسنا 2030 تندرج ضمن إطار إستراتيجية غرفة طرابلس الكبرى في إطلاق المشاريع الإستثمارية الجاذبة على المستويات اللبنانية والعربية والدولية".



من جهته، أثنى دبوسي على "المرتكزات التي يستند إليها مجلس التطوير الإقتصادي وعلى دوره المميز في القيام بمشاريع تستلهم مبادىء التنمية المستدامة، ولا سيما أن طرابلس الكبرى بكل مناطقها تختزن مصادر القوة وتستدعي الشراكة بين كل الفاعلين للعمل التكاملي على تعزيز مسيرة الإنماء المستدام التي ننطلق بها من طرابلس الكبرى لتصبح نموذجا يحتذى على المستوى الوطني الجامع".