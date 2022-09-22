ربطتا خبز فقط لكل شخص... طوابير الخبز تعود الى عكار

أفادت المعلومات عن عودة "طوابير الخبز" الى مختلف الأفران في محافظة عكار.

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وفي التفاصيل، تشهد الأفران في الشمال عموما وعكار تحديدا، نقصاً كبيراً في الخبز الأمر الذي فرض على أصحاب الأفران اتخاذ تدابير جديدة لتوفيره للجميع عبر تحديد عدد الربطات (ربطتان) لكل شخص.