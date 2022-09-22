كركي: لحفظ الامن والامان الاجتماعيين تحقيقاً للعدالة

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أكد رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي "أهمية مؤسسات الضمان والتأمينات الإجتماعية في الحفاظ على الأمن والأمان الاجتماعيين في بلداننا العربية بالإضافة الى مساهمتها الفاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية".وخلال مشاركته في مؤتمر العمل العربي في دورته الـ48 في القاهرة، اعتبر كركي "أن البلدان التي لديها أنظمة حماية اجتماعية استطاعت امتصاص معظم الصدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي مرت بها البلدان مؤخرا ، مؤكدا حرص الجمعية العربية للضمان الاجتماعي على "مواصلة تقديم الخبرات التقنية والفنية والتجارب الناجحة من خلال انشطتها التي تنظمها والتي ساهمت في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية في البلدان العربية".والتقى كركي وزير العمل في دولة فلسطين نصري أبو جيش، وبحثا في الأوضاع العامة للفلسطينيين في لبنان وفلسطين، وأعلن استعداده لاستقبال وفد من الوزارة لإطلاعهم على التجربة اللبنانية في مجال الضمان الاجتماعي.كما أعرب كركي عن "جهوزيته التامة لمساعدة الأخوة الفلسطنيين في إنجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، الذي أصبح في مراحله الأخيرة من خلال الخبراء والخبرات المتوافرة لدى الجمعية العربية للضمان الاجتماعي".والتقى كركي كلا من المدير العام للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس نادر العجابي والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جمهورية موريتانيا الشيخ محمد فاضل سيدي عثمان. وتطرق المجتمعون الى أوضاع الضمان الاجتماعي في بلدانهم ودعاهم للمشاركة الفاعلة في الأنشطة التي تنظّمها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي لما فيه من خير ومصلحة العمال في وطننا العربي.وفي السياق التقى كركي الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا جمال القادري حيث هنأه بمنصبه الجديد وأكد "عمق العلاقة التي تجمع بين لبنان وسوريا كذلك على ضرورة تفعيلها من أجل تحسين أوضاع شعبينا، متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة كأمين عام وواضعا إمكانات وخبرات الجمعية العربية للضمان الاجتماعي في خدمة العمال العرب.وفي لقائه مع المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية السيدة ربا جردات، عرض الدكتور كركي أوضاع الضمان الاجتماعي في لبنان، وأكد الحاضران "أهمية العمل المشترك والمساعدة التي قدمتها المنظمة لإنجاز النظام الخاص لتحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب لما له من آثار إيجابية على العمال اللبنانيين وأصحاب العمل في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".