Advertisement

لبنان

كيف علّق حمادة على البيان السعودي- الأميركي- الفرنسي؟

Lebanon 24
22-09-2022 | 06:01
A-
A+
Doc-P-993059-637994487493917082.jpg
Doc-P-993059-637994487493917082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة أن "البيان السعودي- الأميركي -الفرنسي لدعم لبنان، وضع خارطة طريق لتعافي لبنان سياسياً وأمنياً واقتصادياً وصولاً الى تطبيق الطائف وإرساء الاستقرار، بمعنى أوضح أن البيان كان بمثابة وثيقة يُبنى عليها في ظل ما يمر به البلد اليوم من انهيارات بالجملة والمفرق".
Advertisement
 
ولفت حمادة الى "ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و 1680 و 1701 و 2650 وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة"، داعياً القوى السياسية اللبنانية مجتمعة الى أن "تقرأه بدقة متناهية حيث تزامن مع تغريدة السفير السعودي وليد بخاري عن الطائف الى ما يُطبخ في الكواليس حول المثالثة والمؤتمر التأسيسي".

كما شدد على "ضرورة عدم غرق البعض في وضع هذا البيان الثلاثي في خانة الاملاءات والعودة الى اللغة الخشبيةّ، لأن غالبية الكتل النيابية والأطراف السياسية والحزبية مجتمعة تتماهى في مواقفها، وروحية هذا البيان الذي هو خشبة الخلاص لانتشال لبنان من معضلاته وأزماته"، واعتبره "مدخلاً لمواصفات رئيس الجمهورية العتيد وللمسار السياسي الداخلي برمته بعيداً من لغة المكابرة والمفردات التي تلجأ اليها الأنظمة البائدة التي تسعى لسلخ لبنان عن محيطه العربي، لذلك ما ورد في البيان الأميركي الفرنسي السعودي صوّب المسار والمصير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-09-22
02:30 | 2022-09-22
08:48 | 2022-09-22
08:43 | 2022-09-22
08:22 | 2022-09-22
08:05 | 2022-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website