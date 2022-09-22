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لبنان

"قرارها مجحف"... وزير يهاجم المصارف

Lebanon 24
22-09-2022 | 06:07
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اعتبر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أنّ قرار جمعية المصارف باستمرارها بالإقفال هو "قرار مجحف وظالم بحقّ المودعين والمؤسسات الاقتصادية كافة،  يضاف إلى سجلّ المصارف وخطواتها وقرارتها الظالمة بحقّ المودعين، عدا عن الضرّر الذي يشكّله تجاه الإقتصاد الوطني في البلاد".
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وأشار في بيان صادر عنه بعد لقائه بعددٍ من هيئات وروابط وجمعيات المودعين  إلى أنّ "القرار الوحيد الذي يجب اتخاذه اليوم قبل الغد هو فتح أبواب المصارف وعودتها إلى العمل مع اتخاذها قرارات استثنائية تضمن حقوق المودعين، وخصوصاً كل من يثبت تعرّضه لظرف صحي أو استشفائي طارىء، وعدم التحجّج بالحماية الأمنية وغيرها من الأمور".

ودعا شرف الدين الروابط والهيئات والجمعيات  كافة المختصّة بشؤون المودعين في لبنان إلى "رصّ الصفوف وتوحيد الجهود والمطالب للوصول إلى الأهداف المرجوّة وتحقيق كلّ المطالب واسترجاع الحقوق المكتسبة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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