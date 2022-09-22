جبارة ممثلةً لنقابة المحامين لدى محاكم المتن

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أصدر نقيب المحامين في بيروت، ناضر كسبار، قراراً بتعيين المحامية جينا انطون جبارة ممثلةً للنقابة لدى الدائرة القضائية في محكمة المتن عملاً بالفقرة /4/ من المادة /60/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة صدر بتاريخ 13/9/2022.