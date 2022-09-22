مسؤولة دولية تستوضح وزير العدل.. ما الموضوع؟

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أجرى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا جولة أفق حول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة خلال لقاء عُقد في وزارة العدل، تم خلاله التطرق الى التعاون القائم بين لبنان والأمم المتحدة في مجالات عدة، ومنها التعاون القضائي.وشكر الوزير الخوري فرونتسكا على الدعم الذي تقدمه المنظمة الدولية للبنان، عارضاً معها شؤوناً لوجستية تتعلق بوزارة العدل كما أوضاع قصور العدل في بيروت وسائر المحافظات.واستوضحت فرونتسكا من وزير العدل حول موضوع تعيين قاضٍ رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت.