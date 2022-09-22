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لبنان

جولات أسبوعية للجنة نيابية... هذا ما ستعمل عليه

Lebanon 24
22-09-2022 | 06:26
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أشار رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا إثر جلسة عقدتها اللجنة، إلى أنه تمّ "للاطلاع على عمل المؤسسة العامة التي تأسست في عام 2019، والتي من مسؤوليتها ادارة المنشآت الرياضية والكشفية: مدينة كميل شمعون الرياضية، المسبح الاولمبي - اميل لحود، ملعب طرابلس قاعة الميناء، ملعب مدينة بعلبك الرياضي والمدينة الكشفية في سمار جبيل".
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واضاف: "بعد النقاش المستفيض للواقع الاداري والوظيفي والمالي والميداني لهذه المنشآت، ونعرف انه كارثي بكل ما للكلمة من معنى، قررت لجنة الشباب والرياضة ان تخصص جولات اسبوعية ميدانية للاطلاع على واقع هذه المنشآت، وستخصص بعد ذلك جلسات للادارات والمؤسسات والوزارات والجهات المعنية بادارة هذه المنشآت من اجل وضع تصور لاعادة الحياة الى هذه المنشآت واستنهاضها. وسنعلن تباعا عن الجولات التي سنقوم بها في المحافظات للاطلاع على واقع هذه المنشآت".
المصدر: الوكالة الوطنية
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