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لبنان

جمعيات المودعين استنكرت "إجحاف المصارف"...

Lebanon 24
22-09-2022 | 06:53
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صدر عن "جمعية المودعين"، "جمعية صرخة المودعين" و"جمعية موالنا لنا" بيان أعلنوا فيه أن "الجمعيات تستنكر كل الاجحاف التي تمارسه المصارف اللبنانية، منذ العام 2019،  من مصادرة وتذويب للودائع"، وطالبوا جمعية المصارف بـ"ان تعي ان تصرّفاتها العشوائية و الميليشياوية المتمثلة بإقفال المصارف في وجه المواطنين قد اوصلتنا الى مرحلة غير منضبطة مفتوحة على جميع الإحتمالات".
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وتابع البيان: "على ضوء هذه الحال المتأزمة، ومن حرص جمعيات المودعين على النظام المصرفي والوطن والمواطن، ندعو جمعية المصارف الى سلوك الطريق الالزامي التالي لبداية حلّ المشكلة: 

- اقرار رسمي من جمعية المصارف بحقوق المودعين كاملة كدينٍ  عليها.
- إقرار جدولة لإعادة أموال المودعين بعملة الإيداع تتسم بالشفافية والوضوح والمدى الزمني المحدّد .
- اعادة فتح  الحسابات التي قامت المصارف بإقفالها  دون وجه حق، ومن بينها تلك التي  جرى ايداع  شيكات بقيمتها بموجب معاملة العرض والايداع لدى كتاب العدل خارقين بذلك قانون السريّة المصرفية.
- التزام المصارف بعدم رفض ايداع الشيكات في حساب العملاء وعدم منع التحاويل من حساب الى آخر".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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