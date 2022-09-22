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لبنان

بين مواطنين لبنانيين وسوريين... إليكم ما حصل (صور)

Lebanon 24
22-09-2022 | 08:04
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قام مواطنون، من أصحاب محلات لبيع الخضار برمي العربات الخاصة بسوريين على الارض، قرب ثكنة الجيش ومحمية الأحراش، في محلة الزراعة الملاصقة لمدينة صور، وذلك بسبب المضاربة عليهم، وإنخفاض نسبة البيع لديهم.
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