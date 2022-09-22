بين مواطنين لبنانيين وسوريين... إليكم ما حصل (صور)

قام مواطنون، من أصحاب محلات لبيع الخضار برمي العربات الخاصة بسوريين على الارض، قرب ثكنة الجيش ومحمية الأحراش، في محلة الزراعة الملاصقة لمدينة صور، وذلك بسبب المضاربة عليهم، وإنخفاض نسبة البيع لديهم.

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